У неділю тернопільські тролейбуси змінять напрям руху

У неділю, 18 червня, в обласному центрі проводитимуться легкоатлетичні змагання «Тернопільський півмарафон». У зв’язку з цим із 8.45 до 13.30 буде обмежено рух електротранспорту по вулиці Руській (починаючи від бульвару Т. Шевченка до Надставної церкви).

Відтак, тролейбусні маршрути №№1, 2, 11, курсуючи у бік «Дружби», з вулиці Руської повертатимуть ліворуч на вулицю Острозького, тоді — по Шептицького, Живова, дамбі Тернопільського ставу. Далі — за маршрутом. З масиву «Дружба» у бік масиву «Східний» ці тролейбуси курсуватимуть відповідно до маршруту.

Тролейбус №10 до закінчення змагань припиняє рух і стає на відстій на вулиці Слівенській.

КП «Тернопільелектротранс» просить вибачення за тимчасові незручності.

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