У Почаєві відбудуться святкування 800-ліття монастиря-скита

9 — 17 червня 2019 року відбудуться святкування 800-літнього ювілею Почаївського Свято-Духівського монастиря-скита, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт Почаївської Лаври.

9 червня, Неділя Святих Отців Першого Вселенського Собору — початок святкування 800-літнього ювілею Свято-Духівського монастиря-скита.

8:00 — Архієрейське богослужіння, під час якого буде звершено освячення Іверського собору.

13 червня — Хресний хід зі Свято-Успенської Почаївської Лаври до Свято-Духівського скита з Почаївською чудотворною іконою.

19:00 – Початок Хресного ходу з Успенського собору в Свято-Духівський скит.

20: 00 — Подячний молебень в Іверському соборі Свято-Духівського скита, під час якого всі присутні будуть помазані святим єлеєм біля чудотворного образу. Після молебню для учасників Хресного ходу буде запропонована трапеза.

14 червня, о 17: 00 — Вечірнє богослужіння в Іверському соборі Свято-Духівського скита. Після богослужіння буде відслужена соборна панахида.

15 червня, Троїцька батьківська субота.

11: 00 — Панахида в Іверському соборі за спочилою братією, настоятелями і ктиторами Свято-Духівського скита.

15: 50 — Всенічне бдіння перед святом Святої Трійці.

16 червня, День Святої Трійці. П’ятидесятниця.

9:00 — Часи. Божественна літургія, після закінчення якої велика вечірня з колінопреклонними молитвами.

16:30 — Всенічне бдіння з читанням на утрені акафіста Святому Духу.

17 червня, День Святого Духа. 800-ліття Свято-Духівського скита Почаївської Лаври.

9:00 — Божественна Літургія Архієрейським чином в Іверському соборі Свято-Духівського скита.

Після літургії відбудеться Хресний хід навколо храму з освяченням дзвіниці та пам’ятної каплиці. Після закінчення богослужіння всім присутнім буде запропонована трапеза.

Усього в сорока хвилинах ходи від Почаївської Лаври знаходиться Свято-Духівський монастир-скит. Скит розташований на місці обителі, заснованої монахами, які рятувалися від татар з Києво-Печерської Лаври. Обитель була заснована на кілька років раніше Почаївської Лаври. Чернече життя в скиту часто переривалося через окупацію. Тільки у XVII ст., за часів прп. Іова Почаївського, чернече життя в скиту поновилося, був побудований дерев’яний храм на честь Святої Трійці, тому скит і отримав назву Свято-Духівський скит. А за радянських часів скит було закрито, натомість у ньому розташувався будинок для божевільних. Протягом 30-ти років храм був закритий і тільки у 1990 р. знову почалися богослужіння — поновилося духовне і господарське життя монастиря.

Поділіться:











загрузка...