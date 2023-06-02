У Почаївській лаврі невдовзі зазвучить молитва українською мовою, – Митрополит Епіфаній

“У Почаївській лаврі невдовзі зазвучить молитва українською мовою. Про це розповів Суспільному Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, перебуваючи у Тернополі.

За словами Митрополита, наразі реєструють відповідні документи.

“Почаївська лавра буде належати справжній українській православній церкві, автокефальній і незалежній. Це питання часу. Ми поки що в стадії відповідних юридичних документів, а далі будемо претендувати на те, щоб бути присутніми в цій всеукраїнській святині”.

Що буде з майном Почаївської лаври

Секретар громадської ради при обласній військовій адміністрації Володимир Воронін 23 березня цього року повідомив, що майно лаври не обліковане. На запитання, чи немає побоювань, що реліквії можуть вивезти, Епіфаній відповів так:

“Комісія повинна визначити це, бо ми не можемо говорити просто так, голослівно. Якщо створена комісія – вона має взяти на облік те, що перебуває зараз там і є історичним надбанням українського народу і української церкви, щоб справді це не було вивезено, вкрадено, а щоб збереглося для наступних поколінь”.