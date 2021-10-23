У популярній кулінарній програмі показали, як вирощують яблука в найбільшому саду Європи – ФГ «ГАДЗ»

Відомі фудблогери, ведучі головної кулінарної програми Західної України «Їжа Файного міста» побували в найбільшому саду Європи – ФГ «ГАДЗ» на Бучаччині. Його площа – понад 800 гектарів.

Засновник господарства, аграрій та меценат Петро Гадз провів для ведучих екскурсію садами та виробничими потужностями. А директор із садівництва, переможець Першого Всеукраїнського конкурсу агрономів-садівників Тарас Мельник поділився секретами того, як вдається вирощувати здорові яблука з чудовими смаковими характеристиками, які їдять у 23 країнах світу.

– Ми обов’язково відкриємо для тернополян кілька фірмових магазинів, аби не тільки в Сінгапурі, Японії, Африці куштували яблука ФГ «ГАДЗ», але й в Тернополі їх було досхочу. У нашій справі є така закономірність: здоровий листок – здоровий плід. Філософія господарства «ГАДЗ» побудована тільки на вапні та сірці. Сірка не дає розмножуватися грибку, а вапно, якщо сів шкідник, кусає, тому він летить в інший сад, – поділився Петро Гадз.

Тарас Мельник розповів, що у садах ФГ «ГАДЗ» вирощують 40 різних сортів яблук. Серед них – як експортно-орієнтовані, так і ті, які полюбляють споживачі на внутрішньому ринку.

Ведучі програми були вражені масштабами найбільшого саду Європи.

– Нам показали вирощування, виробництво, упакування та доставку яблук – усе від «а» до «я». Було цікаво дізнатися, як садять маленькі деревця, згодом на них з’являються яблучка. Їх тендітно збирають, оглядають, протирають й відправляють своїм споживачам у понад двадцять країн світу, – зазначив ведучий Юрій Шкільняк.

Детальніше – у відео «Їжі Файного міста».