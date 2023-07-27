У Повітряних силах пояснили, чому рф двічі за добу атакувала Хмельницьку область

Під час останніх повітряних атак росія намагалася вдарити по військовому летовищу в районі міста Старокостянтинів Хмельницької області.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти били по об’єкту вчора ввечері та сьогодні вночі. Вечірня атака здійснювалася за допомогою ракет «Кинжал», а вночі рашисти намагалися направити на аеродром «шахеди».

«Там є певні ушкодження, про які ми, зрозуміло, не повідомлятимемо. Але ворог застосував чотири «Кинджали», і їх було видно… «Шахеди» знищено на 100%. Не дає окупантам спокою аеродром Старокостянтинів. Ну не сам аеродром, а наші військові льотчики, які вилітають та завдають ударів. Ви бачите, яка «бавовна» відбувається на окупованих територіях. Тому сьогодні цей аеродром знаходиться під прицілом», – повідомив Ігнат.