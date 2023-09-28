У садах Петра Гадза побували представники Латвійської Республіки

Представники Латвійської Республіки ознайомились з роботою фермерського господарства «ГАДЗ».

Разом із ними у садах Петра Гадза побував заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук.

Він наголосив на тому, що обсяги виробництва вражають. Підприємство займається вирощуванням яблук, груш, слив, баштанних культур тощо. З вирощеної продукції виготовляють різноманітні соки, повидла, пюре, сухофрукти. Перед переробкою, яблука та інші культури проходять ретельну обробку. Виготовлену продукцію перевіряють в спеціальній лабораторії.

– Це фермерське господарство забезпечує роботою понад 3000 людей. Відповідно, це – сплачені податки у бюджети різних рівнів та підтримка армії. Тут також налагоджена активна співпраця з багатьма країнами – експортує вирощену продукцію в понад 20 країн світу. Таким чином у державний бюджет йдуть валютні надходження, що не менш важливо для стійкості економіки. Успіх підприємства був би неможливим без дбайливого господаря. Завдяки Петру Івановичу Гадзу – Герою України, підприємство розвивається та підтримує економіку України! – зазначив Володимир Болєщук.

Також він додав, що приїзд представників Латвійської Республіки дасть ще один поштовх до співпраці зі ще однією європейською країною, куди будуть постачати продукцію українського виробника.