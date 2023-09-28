“Обласна рада позбавлена права виділяти кошти з бюджету”: заступник голови Тернопільської облради

Депутати Тернопільської облради вимагають скликати сесію. За словами депутата Тараса Дячуна, на засіданні хочуть напрацювати програму, з якої кошти з обласного бюджету можна спрямовувати на оборону країни та реабілітацію бійців. Вимогу депутатів прокоментував Суспільному заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук.

27 вересня, станом на 14 годину, вимогу про скликання сесії, окрім Тараса Дячуна, підписали ще 22 депутати. Тарас Дячун повідомив у соцмережі, що необхідну кількість підписів для скликання сесії Тернопільської обласної ради зібрали та подали в апарат.

Нагадаємо, аби дізнатися, чи скличуть сесію і скільки грошей від початку повномасштабної війни виділила обласна рада на допомогу українській армії та реабілітацію військовослужбовців, кореспонденти Суспільного звернулися до голови обласної ради Михайла Головка. Він сказав, що наразі коментарів не даватиме.

Дати коментар погодився перший заступник голови облради Володимир Болєщук.

“22 серпня відбулося третє пленарне засідання 5 сесії. Ми її закрили. Сьогодні Тернопільська обласна рада готується до наступної сесії. Є робота в комісії, готуємо питання на сесію. Буде підготовлено питання, буде сформовано порядок денний, проведемо президію, все по процедурі. Сесія проводиться раз через місяць. В іншому випадку через три місяці. Тут залежить і від депутатів”.

Що відомо про проведення сесій в Тернопільській облраді

Нагадаємо, сесія Тернопільської обласної ради 22 серпня відбулася без обвинуваченого в корупції Михайла Головка, незважаючи на те, що він достроково вийшов із відпустки. Тоді Михайло Головко встиг скасувати сесію своїм розпорядженням, призначити її і поїхати у відрядження.

До цього сесія Тернопільської обласної ради відбулася 22 березня цього року. Попереднє сесійне засідання, яке планували на 28 червня, перенесли на 30 червня. Тоді сесія також не відбулася.

Гроші для ЗСУ

Щодо виділення грошей для підтримки ЗСУ, Володимир Болєщук сказав:

“Обласна рада позбавлена постановою Кабінету міністрів права розглядати на сесіях і виділяти кошти з бюджету. Цим сьогодні займається обласна військова адміністрація”.

Інформацію про те, скільки грошей виділили на армію, в обласній військовій адміністрації Суспільному пообіцяли надати згодом.

Програма “Турбота”

Щодо виділення додаткових грошей на реалізацію програми “Турбота”, Володимир Болєщук прокоментував:

“Цього року ця програма передбачає виділення коштів з обласного бюджету 19 мільйонів. 10 мільйонів — це на підтримку сімей військовослужбовців. Наступних 9 мільйонів — з них 5 мільйонів 300 виділено на допомогу військовослужбовцям, пораненим, на реабілітацію. Цими коштами розпоряджається кожен депутат обласної ради”.

За словами Володимира Болєщука, при зборі відповідного пакета документів за підписом кожного депутата ця допомога виділяється потребуючому військовослужбовцю на лікування, або на реабілітацію з обласного бюджету.

“І ще є одна сума коштів — це допомога людям на лікування, які опинилися в складних життєвих обставинах. При кожному перевиконанні ми звертаємося зі своїми пропозиціями до обласної військової адміністрації, щоб додаткові кошти були виділені на певні цілі. Ми аналізуємо програму “Турбота”, подивимося, які кошти використані, що ще депутатами не використано. І, за потреби, будемо звертатися з проханням виділити додаткові кошти на підтримку сімей військовослужбовців, на їхню реабілітацію, на їхнє лікування”.