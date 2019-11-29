У селі на Тернопільщині обікрали церкву

Трапилося це у селі Залужжя Шумського району.

Зловмисники, не побоявшись ані людського, ані Божого суду, зірвали навісного замка та вибили серцевину у врізному, проникли в церкву з бокового входу, паламарки, повідомляє Шумськ Інфо.

Злодії винесли з храму найбільш цінні речі, виходячи з їх ринкової вартості – дві давні ікони – апостолів Петра та Павла, ім’я яких носить залузька Божа обитель, Богородиці та срібний хрест, та вчинили у приміщенні розгардіяш.

Староста церковної общини виявив факт крадіжки у четвер, 28 листопада. Останній раз віруючі бачили вкрадені святині 24 листопада, коли закінчилося Богослужіння.

Як повідомили у Шумському відділенні поліції, порушено кримінальну провадження, тривають оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб злочинців.