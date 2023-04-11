У селі на Тернопільщині офіційно викорінили московський патріархат

У селі Бодаки на Тернопільщині офіційно викорінили московський патріархат.

Сьогодні, 10 квітня 2023 року став важливим для вірян села Бодаки Вишнівецької ОТГ. Громада разом із священнослужителем офіційно зареєструвала перехід від московського патріархату до Православної церкви України. Таке рішення громада прийняла давно, сьогодні перехід оформили офіційно, зареєструвавшись у державному реєстрі. Довгий час на Тернопільщині не було реєстратора, який мав доступ до здійснення державної реєстрації релігійних організацій. Від сьогодні реєстрація відновилась.

Все розпочалося, ще у 2021 році, навесні у Бодаках відбулася перша служба українською мовою. Тоді про цивілізоване почергове Богослужіння домовилися віряни обох конфесій, а саме Православної церкви України й Української православної церкви. Однак, з початком масштабного російського вторгнення громада висунула своє побажання аби ті, хто підтримує УПЦ приєдналися до них, й спільно молилися за мир в Україні. Таке рішення поділили не всі, тому прихильники Православної церкви України вирішили діяти.

– Ми щиро дякуємо усім, хто підтримав нас, і що сьогодні ми маємо велику подію, яка затверджена документально. Коли нам сказав священник, що нам перереєструють сьогодні церкву, то ми плакали від радості. То така велика благодать на Великодні свята. Наша боротьба була мирною, ми зібрали громаду, більшість висловились за перехід. Ми переконали багатьох людей відмовитися від московської церкви. В Україні війна, і ми, як цивілізоване суспільство маємо зробити все можливе, аби позбутися від всього російського,- коментують жителі громади.

Перехід парафії відбувся на загальних зборах, де віряни виявили своє вільне бажання перейти з Української православної церкви (мп) до Православної церкви України.

– На основі зборів, підписів й волевиявлення людей ми, подали прохання до архиєрея й звісно аби узаконити наші наміри зробили відповідну заяву до Тернопільської військової адміністрації. Ми терпляче чекали, і сьогодні маємо світлий день, адже у мене в руках Статут в оновленій редакції, а це свідчить про те, що наше бажання затвердили на законодавчому рівні, все майно і церковні споруди в нашій громаді,- каже протиієрей, настоятель парафії святителя Миколая села Бодаки Петро Солтис.

Протиієрей додає, що важливим елементом у такій не легкій справі є комунікація між людьми.

На сьогодні усе майно, будівлі офіційно передані у власність Православної церкви України і тепер з зареєстрованим статутом церковна громада стала парафією Православної церкви України.

– Люди мають вирішувати самі. Зібратися громадою обговорити й прийняти рішення, й поступово, крок за кроком робити все можливе, аби досягнути мети. Нам було не просто, були провокації, сутички, конфлікти, але ми вистояли бо мали чітку мету, позбавити московський патріархат служінь в нашій церкві. Додам, що тут для нас велику роль відіграли наше молоде покоління, наші діти, внуки, які не повинні ділитися і сварися через віру. Для нас був неприпустимий той факт, що йде війна, а ми наче осторонь стоїмо і нічого не бачимо. Ми не знали усіх нюансів, тому довго радилися, неодноразово телефонували й дізнавалася, як узаконити наші бажання, тому не опускали рук, а спільно робили все можливе для того, щоб у законний шлях звільнитися від московської церкви, – підсумувала жителька села Бодаки Лариса Йосипівна Дячина.