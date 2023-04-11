Тернопільські патрульні знайшли та повернули додому дідуся, який загубився

Учора вночі, близько 22-ї години, на спецлінію 102 звернулася схвильована жінка, яка повідомила, що її старенький тато не повернувся додому.

Заявниця розповіла, що літній чоловік вийшов до магазину, але додому так і не повернувся.

Інспектори Володимир Палій та Степан Богуцький негайно розпочали пошуки громадянина та, під час обстеження прилеглої території на вулиці Патріарха Любомира Гузара, виявили чоловіка схожого за описом заявниці.

Патрульні підійшли до дідуся, він був розгублений та не знав, де знаходиться. Інспектори посадили чоловіка до службового автомобіля та заспокоїли.

Охоронці порядку доставили старенького додому та передали його синові. Останній щиро подякував поліцейським за своєчасну допомогу.