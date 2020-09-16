Кабмін оновив правила поділу на зони карантину: що зміниться

Кабінет міністрів України змінив підходи до поділу регіонів на карантинні зони за рівнем захворюваності на COVID-19.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у середу, 16 вересня, з доопрацюванням в одноденний термін. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Відповідно до змін, місто чи район включатимуть до червоної зони у разі:

завантаженості 75% ліжок у медичних закладах регіону протягом п’яти днів підряд;

перевищення середнього рівня по країні захворюваності COVID-19 на 100 тисяч населення за 14 днів більше ніж у п’ять разів.

При цьому у червоній зоні дозволять роботу шкіл та дитячих садків. Їх закриватимуть лише за умови, якщо на самоізоляцію відправлено більше ніж 50% класів.

Протиепідемічні обмеження в червоних зонах визначатимуться спільним рішенням державної та регіональної комісій з питань ТЕБ та НС.

У числі додаткових карантинних обмежень в червоних регіонах передбачено одномоментне закриття всіх сфер або поступове обмеження певних сфер, які призводять до спалахів коронавірусу, заявив глава МОЗ.

У помаранчевій зоні:

на вході проведення заходу або на вході до закладу обов’язково встановлюються інформаційні матеріали про площу та максимально можливу кількість відвідувачів;

виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповненості 50% сидячих місць.

Уряд ввів карантин у березні та продовжив його до 31 жовтня. Підхід до пом’якшення або посилення карантину залишився адаптивним, але принцип розподілу регіонів для посилення карантинних заходів змінили.

Країну поділили на чотири зони за рівнем небезпеки поширення коронавірусу. У кожній з них діє певна низка обмежень.

Нові правила карантину почали діяти з 3 серпня. Рішення про розподіл країни на зони будуть переглядати раз на 7 днів.