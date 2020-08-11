Унікальна нагода обстежити зір, якщо ви давно збирались це зробити!

Лише 11-23 серпня 2020 р. МЦ «Оксфорд Медікал» дарує знижку -50% на консультацію лікаря-офтальмолога. У вартість входить діагностика зору на найсучаснішому обладнанні нового покоління.

Коли потрібно записати дитину до офтальмолога?

Перший офтальмологічний огляд проводиться відразу після народження малюка. Лікар перевіряє розвиток очей і їх злагоджену роботу. На первинному огляді фахівець може виявити деякі вроджені патології, наприклад, аномальну форму зіниці або зменшений розмір очного яблука. Другий плановий огляд діти проходять в 12 місяців. Відвідувати фахівця рекомендується щорічно. Але особливо важливо прийти на огляд перед початком навчання в школі (5-6 років).

Але якщо ви помітили у дитини один з цих симптомів, необхідно якомога швидше звернутися до офтальмолога, не чекаючи планового огляду:

дитина мружиться, часто моргає, постійно тре очі;

скаржиться на стомлюваність очей або відчуває біль в очному яблуці;

повіки почервоніли і набрякли, з’явилися нехарактерні виділення;

спостерігається підвищена сльозоточивість без будь-яких інших ознак хвороби.

Дорослим слід обстежувати зір кожного року протягом життя, після 40 років – навіть двічі на рік, тому що:

Це вік, після якого організм починає поступово зношуватися. І якщо, наприклад, про порушення опорно-рухового апарату нам сигналізує біль або дискомфорт, то багато хвороб очей ніяк себе не проявляють, поки людина не починає в буквальному сенсі слова втрачати зір.

Переваги діагностики в МЦ «Оксфорд Медікал»:

найсучасніше обладнання для перевірки зору;

завдяки високоякісним приладам Ви отримаєте 100% діагностику структури очей: оцінка сітківки, диску зорового нерва, судин очного дна і т.д.;

виявлення патологій на ранніх стадіях, як наслідок попередження їх розвитку і призначення ефективного лікування;

прийом дітей і дорослих;

лікар-офтальмолог проведе консультацію, дасть поради дощо збереження зору, в разі необхідності порекомендує вправи для очей.

Рання діагностика дозволить спеціалісту МЦ «Оксфорд Медікал» вчасно вжити заходів щодо збереження і відновлення зору. Залежно від поставленого діагнозу, лікар підбере коригуючі засоби (окуляри або контактні лінзи), препарати для поліпшення харчування тканин, призначить фізіопроцедури. Це дозволить зміцнити очне яблуко, попередити подальше погіршення зору.

В рамках акційної пропозиції до Дня офтальмолога консультація лікаря-офтальмолога та діагностика зору становить 135грн.

Телефонуйте за номером (0352) 52 52 52 та уточнюйте деталі.

м. Тернопіль, вул. С. Качали,5

просп. С.Бандери,41

ПРАЦЮЄМО БЕЗ ВИХІДНИХ

Онлайн запис на прийом на сайті⤵️

https://ternopil.oxford-med.com.ua/

Слідкуйте за нами в Інстаграм⤵️

https://www.instagram.com/oxford_medical_ternopil/?hl=ru