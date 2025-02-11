У Теребовлі під колеса авто потрапила пенсіонерка

З переломом та іншими ушкодженнями до лікарні бригада швидкої госпіталізувала жительку Теребовлі 1950 року народження, повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Пенсіонерка потрапила під колеса автомобіля. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Аварія трапилася 10 лютого близько 9:30. За попередньою інформацією, водій автомобіля Kia Cerato, здійснюючи маневр з’їзду з головної дороги на другорядну, допустив наїзд на пішохода. Жінка переходила дорогу за межами пішохідного переходу.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває розслідування відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.