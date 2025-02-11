Товарообіг Тернопільщини перевищив 113 мільйонів доларів США

Перший місяць 2025 року Тернопільська митниця завершила з показником загального товарообігу, що перевищив 113 мільйонів доларів США. У цей період в область імпортовано товарів на суму понад 54 мільйони доларів, а експортовано – на 59 мільйонів доларів.

Зовнішньоекономічні операції здійснювалися із 62 країнами світу. Лідером серед країн, з яких надходив імпорт, став Китай – його частка склала 27% від загального обсягу. Вагомими партнерами залишаються Польща та Литва – 21% та 6 % відповідно, а також Німеччина та Угорщина – по 6%.

У структурі експорту найбільшу частку зайняла Польща – 35% від загального обсягу. Серед інших ключових партнерів – Нідерланди (12%), Італія (4%), США (4%) та Німеччина (3,5%).

Основними товарами, що надходили в область, стали трактори, легкові автомобілі, полімери етилену, мотоцикли та морожена риба. Водночас найбільш популярними експортними позиціями були соняшникова олія, електричні світильники, цукор, декоративні алюмінієві оболонки для пляшок і вироби з пластмаси.

Така динаміка свідчить про активну зовнішньоекономічну діяльність Тернопільщини та її стабільні торговельні зв’язки з країнами світу.