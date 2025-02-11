«Оркестр Волі» запрошує тернополян на святковий концерт до Дня закоханих

Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі» підготував для тернополян і гостей міста концертну програму «Скажи мені ти ніжно про любов», яка відбудеться у неділю, 16 лютого, в Українському Домі.

Початок концерту – о 15:00. Вхід вільний. Захід має благодійну мету – підтримку Збройних Сил України.

Як розповів художній керівник та диригент колективу Володимир Грицай, День святого Валентина у Тернополі відбувається із музикою у виконанні «Оркестра Волі» вже майже двадцять років поспіль. Відтак це вже традиційний захід, який покликаний зробити свято для усіх закоханих, щоб люди не забували, що почуття – не мають віку, вони зігрівають серця, надають натхнення та стимулу жити, досягати, творити і просто іти разом життям у злагоді та любові.

У програмі концерту звучатимуть улюблені шлягери про кохання у виконанні солістів-вокалістів оркестру, а також інструментальні композиції.