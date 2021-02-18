У Теребовлі збудують новий храм

14 лютого архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк здійснив Чин освячення наріжного каменя під будівництво храму Всіх святих українського народу у м. Теребовля (Тернопільщина). У події освячення взяли участь настоятель храму св. Миколая Чудотворця о. Петро Пастух, о. Петро Мушинський, о. Святослав Гриник, о. Ігор Сип’як та велика кількість місцевих мешканців, які радісно вітали таку ініціативу. Кир Василій благословив присутніх та закликав гуртуватися навколо справи будівництва святині, яка стане духовним осередком для мешканців мікрорайону. Вкінці відбулося свято спільної коляди від семінаристів Тернопільської духовної семінарії.

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