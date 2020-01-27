У Теребовлянській громаді запрацювала соціальна крамниця

У Теребовлянській громаді запрацювала нова цікава ініціатива, яка може стати прикладом для наслідування у інших містах чи громадах. Соціальний Profit-ROOM – проект Теребовлянської ОТГ, який здобув перемогу у Конкурсі малих грантів DREAMaction 3.0 від CANactions School та Westwrn NIS Enterprise Fund.

100 тисяч гривень виграно на реалізацію ідеї про Крамничку у конкурсі проектів DreamAction 3.0. Ще орієнтовно таку ж суму виділено з бюджету громади – для облаштування території та придбання контейнера для вживаного одягу. Близько півроку тривало втілення проекту і вже незабаром представники Теребовлянської громади представлять його в Києві.