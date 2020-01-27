Оригінальний і чесний спосіб фінансової підтримки школі придумали батьки з Тернополя

Про це у соцмережах пише директор Тернопільського НВК “Школа-ліцей №6 ім. Н. Яремчука” Олександр Остапчук.

Оригінальний чесний спосіб фінансової підтримки школі придумали окремі батьки. Щотижня вони “випадково” гублять на сходах в школі 500-гривневу купюру. Купюру відразу ж піднімають діти і приносять в приймальню. Після оголошення на стенді ми витримуємо три дні і оскільки ніхто не зголошується про втрату грошей, переносимо гроші у фонд школи. У грудні фонд школи збільшився таким чином на 1500грн., а в січні уже на 1500грн. Дякуємо за щедрість і закликаємо бути уважними. Хороші у нас батьки!