У Тернопіль прибуде бельгійський студент, який проїхав на велосипеді усю Європу заради допомоги сім’ям на Сході України

23-річний студент із Бельгії, Ярема Венгринович, який вирушив із Бельгії до України велосипедом, найближчими днями завершує подорож! Уже подолав понад 1900 кілометрів шосейних, гірських і сільських доріг Бельгії, Німеччини, Чехії та інших країн Європи. Попереду – ще 600 кілометрів Польщею та Україною.

Нагадаємо, Ярема народився та виріс у Бельгії. Та його батьки – українці за походженням, тож хлопець часто відвідував Україну й спілкувався зі своїми численними родичами. Там і перейнявся долею дітей, котрі постраждали від війни на Сході: втратили дім або сім’я опинилася у скруті. Тож вигадав грандіозну велоподорож, аби зібрати кошти на підтримку цих сімей. Зокрема тих, якими опікується організація СОС Дитячі Містечка Україна.

Якщо усе піде за планом, через усю Європу проїде за 23 дні. Наразі хлопець задоволений мандрівкою, навіть попри перешкоди.

«Цікаво, що ті ділянки, які мені видавалися найскладнішими, десь у горах – я подолав найлегше. Складнощі з’явилися на рівнині: дорогою із Відня до Будапешту дув сильний зустрічний вітер. Було й справді важко», розповідає велосипедист.

Уже цієї неділі Ярема Венгринович почує українську звідусіль. Бо 19 -ого вересня фінішує в Україні: спочатку його прийматиме Львів, а потім – Тернопіль, звідки родом його батьки.

У Тернополі – збір на Театральній площі, 19 вересня, о 16.30

Свій велотур присвятив СОС Дитячі містечка Україна – ця міжнародна благодійна організація саме відкриває притулок для вразливих родин у Сєвєродонецьку на Луганщині. Так допомагає збирати кошти на облаштування притулку і побуту родин, які знайдуть там прихисток.

СОС Дитячі Містечка Україна – благодійна недержавна організація, що розпочала діяльність у 2003 році та працює задля попередження сирітства в Україні, розвитку сімейних форм виховання для дітей, позбавлених батьківського піклування та підтримки молоді, яка виходить з-під опіки. Організація є членом міжнародної федерації SOS Children’s Villages International (SOS Kinderdorf). У дитячому містечку в Броварах постійно живуть 11 прийомних сімей. У кожній – від 8 до 10 дітей. Допомогти їм та багатьом іншим родинам можна на сайті www.sos-ukraine.org