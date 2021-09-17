У Кременецькій громаді хочуть реалізувати проєкт «Соціальне горня»

У Кременецькій громаді проходить голосування за запропоновані проєкти Громадського бюджету. Напевно найоригінальніший з них знаходиться під №8. Йдеться про пункт видачі гарячої їжі та напоїв для потребуючих «Соціальне горня Кременецької громади».

– Це буде сучасний кіоск у вигляді стакана, їжа готуватиметься та доставлятиметься волонтерами і благодійниками міста, до співпраці залучатимуться всі бажаючі поділитися куском хліба із бідним. Ця ідея виникла у мене давно, проте самостійно, без підтримки громади її реалізувати буде набагато важче. Потрібно місце і приміщення, до якого був би легкий доступ усім. Отримати безкоштовну їжу зможуть усі потребуючі громади, діти з малозабезпечених сімей тощо. Їжа буде роздаватися три рази в день у певні години, буде записуватися прізвище та адреса особи з метою моніторингу потреб громади та співпраці із соціальними службами. Організацію збору коштів, продуктів, їх приготування, доставку та видачу готовий взяти на себе благодійний фонд “Власна ініціатива”, який я очолюю, – повідомила автор ідеї Надія Леонідівна Врочинська.

Голова благодійного фонду з Кременця сподівається, що цей проєкт об’єднає багатьох членів Кременецької громади, незалежно від статі, віросповідання чи партійної приналежності.



