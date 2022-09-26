У Тернополі дітей зцілюватиме ікона з мощами святого Пантелеймона

Уже 24 роки на території Тернопільської обласної дитячої лікарні діє церковна каплиця. Сюди приходять помолитися медики, батьки з дітьми, які перебувають на лікуванні у шпиталі. Дорослі звертають свої молитви до Бога з проханнями опіки і ласки, здоров’я для малих пацієнтів, знаходять спокій, умиротворення, наповнюються вірою, щоб їхні діти подолали хворобу. Відтепер у помочі людям від фізичних і душевних недуг буде ще й ікона з часточкою мощів святого великомученика і цілителя Пантелеймона з гори Афон, ім’я якого носить і каплиця.

Образ переданий на довічне зберігання Фондом пам’яті Блаженнішого Митрополита Володимира за сприяння протоієрея Григорія Нецькара та його сина о. Володимира. Гарна подія сталася минулої середи, у свято Різдва Пресвятої Богородиці.

Отець Григорій, якого знає багато тернополян, адже він служить у Свято-Троїцькому духовному центрі, поділився роздумами про подвижницьке життя святого великомученика Пантелеймона. А також спогадами про те, як 24 роки тому при обласній дитячій лікарні відкрили каплицю, яка вже стала маленькою церквичкою. Бо є благословенний престіл, антимінс. Тут кожного вівторка, четверга та неділі, а також у великі свята проводять Богослужіння.

– Мій син якраз народився, коли ми відкривали цю капличку. Це було 24 роки тому. А зараз маємо велику радість, тому що мій син, отець Володимир, який служить у Києві, у Свято-Феодосіївському монастирі, із свого бажання подарував нам таку ікону. І за моїм поданням маємо благословенну грамоту про те, що нам дійсно передано на довічне зберігання та молитовне пошанування мощевик, до якого вкладено частку святих і чесних мощей святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Складаю також щиру подяку головному лікарю Григорію Івановичу Корицькому за сприяння в облаштуванні каплиці і бажаю всім, щоб Господь надихав нас своєю благодаттю, – поблагословив усіх присутніх отець Григорій. Наш День