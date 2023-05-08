Зборівську владу змушують зареєструвати право власності на відділення догляду за літніми людьми

За втручання прокуратури зареєструють право власності на відділення догляду за літніми людьми на Зборівщині

Тернопільський окружний адміністративний суд задоволив позов Бережанської окружної прокуратури до Зборівської міської ради про визнання протиправною бездіяльності органу місцевого самоврядування щодо оформлення та державної реєстрації права власності на приміщення площею 1044,6 м2 вартістю понад 49 млн грн.

У позові йде мова про відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування літніх людей у с. Перепельники.

Відтак Зборівська міська рада зобов’язана вчинити реєстраційні дії та узаконити право власності громади на вказане приміщення.