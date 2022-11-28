СБУ прийшла з обшуками до єпископа Тернопільської єпархії УПЦ МП. Він пропагував «русскій мір»

Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у єпископа Тернопільської єпархії УПЦ московського патріархату, ректора Почаївської духовної семінарії Іова (Смакоуза).

Обшуки проходили в рамках кримінального провадження за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової чи національної належності або релігійних переконань (ч. 2 ст. 161 КК).

Як повідомило джерело, «у мастодонта православʼя, який роками навчає та виховує цілі покоління духівників русского міра» знайшли російську літературу, яка возвеличує імперіалізм, та вилучили техніку. Усе це він використовував для пропаганди цінностей рф і антиукраїнської агітації.

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