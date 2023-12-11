Школи Тернопільщини беруть участь у всеукраїнському дослідженні щодо дитячого ожиріння: чому це важливо

В Україні проводять перше дослідження щодо дитячого ожиріння у межах Європейської ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я з епіднагляду за ожирінням у дітей (COSI). Дослідження проводиться серед учнів 1-2 класів у всіх регіонах України, зокрема й на Тернопільщині, крім окупованих територій та зон активних бойових дій.

Дослідження передбачає опитування, зважування та вимірювання зросту серед учнів 1-2 класів, щоб визначити індекс маси тіла, а також опитування їхніх батьків та представників навчальних закладів. Так, дослідження допоможе отримати дані про режим харчування та фізичну активність дітей у школі та вдома, про вплив повномасштабної військової агресії рф на зміни у харчових звичках та фізичну активність дітей. Результати очікуються навесні 2024 року.

“Дитяче ожиріння є серйозною проблемою громадського здоров’я в Європейському регіоні. У 2007 році ВООЗ започаткувала Європейську ініціативу ВООЗ з нагляду за дитячим ожирінням (?COSI)? для посилення моніторингу цього фактору ризику та розробки політик для вирішення цієї проблеми на підставі отриманої інформації. Ми раді, що Україна приєдналася до 45 країн, які вже використовують інструмент COSI“, – сказав д-р Ярно Хабіхт, представник ВООЗ в Україні. “Ця робота також підтримає нещодавно ухвалену стратегію реформування шкільного харчування в Україні та сприятиме досягненню Глобальних цілей сталого розвитку, що стосуються здоров’я”.

“Оцінка поширеності неінфекційних хвороб, а особливо факторів ризику їхнього розвитку – задача складна. Офіційна статистика, навіть при її найкращому застосуванні, ніколи не відображає повної картини, особливо, якщо це стосується перехідних станів, невеликих початкових змін у стані здоров’я, а також особливостей ризикованої поведінки та інших факторів. Опитування з додатковим збором медичної інформації є важливим джерелом, яке може заповнити пробіл у цих даних. Дослідження COSI – суттєве доповнення до системи епідеміологічного нагляду за неінфекційними захворюваннями. За досвідом інших країн, дані цього дослідження широко використовуються для прийняття рішень на найвищому політичному рівні. В Україні на ці результати також дуже очікує МОН, МОЗ та інші зацікавлені сторони“, – прокоментувала старт дослідження начальниця відділу наукових досліджень Центру громадського здоров’я Олена Нестерова.

Чому це дослідження важливе?

В Україні щорічно фіксують 18–20 тис нових випадків ожиріння серед дітей та підлітків. А дитяче ожиріння тісно пов’язане з факторами ризику неінфекційних захворювань, зокрема й у більш старшому віці: серцево-судинних хвороб (головна причина смерті серед українців), цукрового діабету, проблем з опорно-руховим апаратом та психічних розладів.

“Ми вперше залучаємо до досліджень таких юних респондентів і дуже раді, що нарешті дослідження вдалось запустити, адже через воєнну агресію росії старт неодноразово відкладався”, – додала фахівчиня з наукових досліджень Центру громадського здоров’я Юлія Арабська.

Більше того, ожиріння у дітей пов’язане з невисоким рівнем успішності в школі та заниженою самооцінкою. Понад 60% дітей, які мають зайву вагу до початку статевого дозрівання, матимуть зайву вагу і в ранньому дорослому віці, тобто раніше середнього віку, коли зазвичай проявляються неінфекційні захворювання. Це значно збільшує навантаження на систему охорони здоров’я. А сучасний підхід передбачає не лише забезпечити належне лікування, але й контролювати та профілактувати проблему, щоби стримати та попередити потенційну епідемію.

Дослідження COSI в Україні проводитиметься за координації Центру громадського здоров’я громадською організацією “Український інститут соціальних досліджень ім. Олександра Яременка” за фінансування Швейцарії, що надається через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) та GFA Consulting Group GmbH в рамках Україно-швейцарського проєкту “Діємо для здоров’я” – “Скорочення поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні” та технічної підтримки офісу ВООЗ в Україні, Європейського офісу ВООЗ, на замовлення Міністерства охорони здоров’я України. Над підготовчим етапом дослідження також працювали представники Міністерства освіти і науки України, Державної наукової установи “Інститут освітньої аналітики” МОН, МОЗ.

“Для нас є надзвичайно важливим підтримувати державні інституції у втіленні програм, направлених на зниження поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань, особливо в таких цільових аудиторіях як діти шкільного віку. Адже саме з дитинства закладається свідоме відношення до власного здоров’я. І, звісно, неможливо ані планувати, ані втілювати жодні інтервенції, якщо немає інструменту моніторингу ситуації. Дослідження COSI не лише дозволить вперше отримати інформацію щодо поширеності дитячого ожиріння, а й порівнювати відповідні показники з іншими країнами для вибору найкращих практик, а також оцінювати прогрес впроваджених заходів, адже ця ініціатива впроваджується на регулярній основі”, – коментує Владислав Збанацький, заступник керівника Офісу впровадження Проєкту “Діємо для здоров’я”

Європейська ініціатива ВООЗ з епіднагляду за дитячим ожирінням (COSI) була започаткована у відповідь на Європейську конференцію ВООЗ на рівні міністрів з протидії ожирінню, яка відбулася у Стамбулі, Туреччина, у 2006 році. До ініціативи вже доєднались понад 40 країн, які проводять дослідження та надають дані. Зібрані дані в Україні увійдуть до п’ятого раунду досліджень COSI.