02:13 | 12.12.2023
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У Теребовлі відкрили тимчасовий об’їзд для легкових автомобілів

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З 12 грудня почне на повну функціонувати тимчасова переправа через річку Гнізна поруч із реконструйованим мостом на трасі М-19. Вже завтра туди буде спрямовано рух легкового транспорту та пішоходів.

🚦 Рух відбуватиметься у реверсному режимі. Обабіч переправи працюватимуть світлофори.
Просимо водіїв дотримуватися вимог нових дорожніх знаків на трасі М-19.
З 12 грудня міст через річку Гнізна буде повністю закрито на реконструкцію. Підрядна організація вже почала демонтажні роботи. Нагадаємо, що аварійний міст на трасі М-19 буде повністю демонтовано. Новий міст збудуємо фактично «з нуля».
Нагадуємо про маршрути об’їзду реконструйованого мосту:
🚶‍♂️🚗 Пішоходи і легковий транспорт використовують тимчасову переправу.
🚛 Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:
⬇ повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль
⬇ з’їжджають з дороги Н-18 на Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів
⬇ рухаються дорогою Т-09-03 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

🚌Транспортні засоби вагою понад 15 тонн:

⬇повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

⬇з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач

⬇повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.

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