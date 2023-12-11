У Теребовлі відкрили тимчасовий об’їзд для легкових автомобілів

З 12 грудня почне на повну функціонувати тимчасова переправа через річку Гнізна поруч із реконструйованим мостом на трасі М-19. Вже завтра туди буде спрямовано рух легкового транспорту та пішоходів.

Рух відбуватиметься у реверсному режимі. Обабіч переправи працюватимуть світлофори.

Просимо водіїв дотримуватися вимог нових дорожніх знаків на трасі М-19.

З 12 грудня міст через річку Гнізна буде повністю закрито на реконструкцію. Підрядна організація вже почала демонтажні роботи. Нагадаємо, що аварійний міст на трасі М-19 буде повністю демонтовано. Новий міст збудуємо фактично «з нуля».

Нагадуємо про маршрути об’їзду реконструйованого мосту:

Пішоходи і легковий транспорт використовують тимчасову переправу.

Транспортні засоби вагою до 15 тонн та навантаженням на вісь до 6 тонн:

повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль

з’їжджають з дороги Н-18 на Т-09-03 Галич – Підгайці – Сатанів біля села Дарахів

рухаються дорогою Т-09-03 до перетину з М-19 у місті Теребовля.

Транспортні засоби вагою понад 15 тонн: повертають з траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече у селищі Дружба на дорогу Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль з’їжджають з дороги Н-18 на Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська поблизу міста Бучач повертають на трасу М-19 на об’їзній міста Чортків, а звідти – до міста Теребовля.