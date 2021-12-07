У Тернополі за програми Президента збудували найбільшу на заході України транспортну розв’язку

На об’їзній дорозі Тернополя завершилось будівництво Гаївського мосту. Об’єкт, що включає два шляхопроводи, шість смуг для руху та під’їзди, звели в рамках програми Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Офіційне відкриття відбулось 4 грудня. З державного бюджету на будівництво мосту було виділено 190 млн грн.

— Це найбільший інфраструктурний об’єкт на території заходу України. Гаївська розв’язка є частиною об’їзної дороги Тернополя, частиною траси М-12, яка з’єднує схід і захід України. На цьому оновлення дорожньої інфраструктури не завершено. Паралельно реалізуємо ще декілька проєктів на обході Тернополя. Також плануємо будівництво нової об’їзної дороги, яка сполучатиме дві міжнародні траси М-19 та М-30″, – наголосив очільник області Володимир Труш.

Він додав, що 70% транспорту на цій ділянці об’їзної дороги належить мешканцям інших населених пунктів країни та області. Також цією дорогою користується міжнародний транспорт.

Нагадаємо, цього року програма Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” охопила 245 штучних споруд на українських автодорогах.