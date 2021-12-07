У Підгайцях медичка спокусилася на хабар сувенірними купюрами

Почалося все з того, що наприкінці вересня ц.р. до лікарки звернувся юнак із проханням роз’яснити порядок оформлення відстрочки від призову на строкову військову службу до лав Збройних сил України. Варто зазначити, що медик також входила до складу військово-лікарської комісії і разом з групою колег-фахівців проводила медичні огляди призовників та давала висновки щодо придатності чи непридатності юнаків до проходження військової служби.

Тож коли хлопець запитав, за яких умов можна отримати відстрочку чи звільнення за станом здоров’я, держчиновниця у білому халаті одразу зметикувала, що може мати зиск. Вона розпитала його про хвороби, де він вчиться чи працює та стоїть на військовому обліку. А коли юнак знову повторив запитання, ствердно кивнула головою. Водночас на аркуші паперу вивела цифри «1200 – 1500 $». Пацієнт на знак згоди також кивнув головою.

«Що ж, я вас чекатиму за годину з медичною карткою», – відповіла лікарка, ручкою вказавши на цифру «1500 $». Відтак годину потому парубок чемно постукав у двері та передав лікарці пухкенький конверт із коштами. Недбало сховавши хабар у шухляду, медичка швиденько вивела на папірці: «25 кабінет і написати заяву, що ти знімаєшся з обліку і йдеш у Підгайці» (стиль збережено, відповідно до вироку суду), і простягнула юнакові. Пацієнт прочитав, ствердно кивнув і вийшов.

Та не встигла хабарниця потримати долари в руках, як у двері знову постукали. Щоправда, цього разу правоохоронці. У присутності понятих вони вилучили щойно отриману неправомірну вигоду. До речі, корупціонерці було навіть невтямки, що 10 купюр номіналом по 100 $ насправді були сувенірними папірцями!

Таким чином заввідділом поліклініки вимагала та отримала півтори тисячі доларів США неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення головою і членами – лікарями-фахівцями однієї з військово-лікарських комісій Тернопільщини (згідно з курсом Національного банку України, на той день це становило 39 тис. 854 грн). Тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Ще під час досудового слідства чиновниця у заплямованому халаті уклала угоду про визнання винуватості з прокуратурою.

Підгаєцький районний суд угоду затвердив. Та, зважаючи, що даний злочин не є тяжким, призначив медичці покарання у вигляді штрафу в розмірі 2 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 42 тис. 500 грн., і позбавив права 3 роки обіймати посади на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності щодо виконання обов`язків, пов`язаних із призовом громадян на строкову військову службу. Тобто хабарниця може працювати виключно як фаховий медик.

Однак лишається відкритим питання щодо юнака, котрий хотів ухилитися від служби в Збройних силах за півтори тисячі доларів. Чи настільки вже він безневинний?

Марина Криниця