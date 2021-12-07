На Тернопільщині засудили жінку, бо вона вкрала 6 банок тушкованого м’яса

Про це йдеться у рішенні Гусятинського районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Обвинувачена 10 березня 2021 року приблизно о 11:00 годині проникла через вхідні двері, які не були зачинені на замок, до приміщення літньої кухні домогосподарства, яке належить потерпілій, де із стелажу підсобного приміщення таємно викрала шість банок тушкованого м`яса птиці (качки) ємкістю 0,5 літра кожна, вартістю 100 грн. кожна, а всього на загальну вартість 600 грн..

Обвинувачена, в тому, що скоїла щиро покаялась, вказала, що подібне вчиняти більше не буде.

Потерпіла в судовому засіданні розказала, що про викрадення належних її шести банок тушкованого м`яса птиці (качки) вона дізналась від сусідів, так як того дня її не було вдома. За час її відсутності проникла в приміщення її літньої кухні, вхідні двері якої не були зачинені і з кладовки викрала шість 0,5 л. банок «тушонки». Претензій ні матеріального, ні морального характеру до обвинуваченої немає, оскільки вказані банки з тушкованим м`ясом їй повернуто. Просила обвинувачену не карати.

Суд засудив жінку до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном в 1 рік. Також вона повинна сплатити 1307 грн за проведення експертиз.