У центрі Чорткова з будівлі демонтують радянські зірки

У Чорткові триває процес дерадянізації, декомунізації, дерусифікації, називати це можна по-різному, але суть незмінна – раз і назавжди порвати зв’язки із тим, що штучно «об’єднувало» українців із московитами. Про це повідомляють у міській раді.

Невдовзі на будівлі, що по вул. Т.Шевченка, 12 – у самісінькому центрі міста – демонтують радянські п’ятикутні зірки, які символізують «єдність світового пролетаріату п’яти континентів Землі». Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 29 березня, на позачерговому засіданні виконавчого комітету Чортківської міської ради.

Згідно із рішенням, радянські зірки спільно демонтовуватимуть два комунальні підприємства – «Благоустрій» та «Міськсвітло».