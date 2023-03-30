У Тернополі збирають підписи зі зверненням зберегти парк Шевченка

На платформі електронної демократії “Місцеві петиції” проводиться голосування за петицію, про встановлення площі парку Шевченка, що у Тернополі у розмірі 22 гектари у відповідності до даних станом на 2010 року. Автором петиції виступив тернополянин Андрій Будзінський.

Пропонується зібрати голоси за відновлення і збереження площі парку Шевченка в розмірі 22 гектари, як це було в 2010р.

Це можливо зробити оскільки земельні ділянки, які вивели за межі парку за останні 15 років, ще не забудовані і нікому не віддані у користування, але згідно з останніми змінами в генеральний план скоріш за все будуть забудовані. Якщо нічого не робити, то пізніше залишиться тільки розводити руками. Оскільки зараз багато людей на фронті, закордоном, волонтерять і просто працюють задля нашої перемоги, тому не мають змоги фізично відстоювати інтереси міста і його майбутнє, але 5хвилин часу і доступ до інтернету є в більшості, щоб хоч якось спробувати вплинути на цю ситуацію. Тому не нехтуйте цим інструментом електронної демократії. Давайте оперативно зберемо потрібні підписи задля збереження парку!

Посилання на петицію:

https://petition.e-dem.ua/ternopil/Petition/View/1425



Передісторія та детальніший опис читайте нижче:

Ви вже напевно чули, що в парку Шевченка згідно останніх змін в генеральний план міста перспективно планують забудувати територію спортивної бази «Динамо» 16-и поверхівкою. Кожен, хто час від часу гуляє цим парком також помітив, як біля острівка «Чайка» на місці кафе «Назарія» виросла скляна багатоповерхівка. Також ми пам’ятаємо історію, як невідомі люди порізали дорослі модрини біля пивзаводу «Опілля», плануючи там збудувати спакомплекс, але люди швидко організувалися і захистили цю територію парку. А ще раніше по деяких ділянках були відкриті кримінальні справи, які доречі, тривають досі. Всі ці історії мали місце тому, що починаючи з 2010р. територію парку Шевченка почали систематично зменшувати виводячи за його межі окремі ділянки. Якщо ви зайдете на Вікіпедію чи інші електронні ресурси, то зможете прочитати, що загальна площа парку 22 гектари, але насправді, зараз ця площа вже наближена до 16 гектарів, бо з меж парку вивели ділянки де розташовувався гастролюючий цирк шапіто, спортбаза «Динамо» з тенісними кортами, зелена галявина де зрізали дерева навпроти пивзаводу «Опілля» та інші. Таким чином парк Шевченка вже не має тієї форми і розміру, що були раніше. Як ви зможете побачити на сучасній мапі парку між місцем де був цирк і спортбазою «Динамо» парку цинічно залишили тільки асфальтовану дорогу між цими ділянками. Тобто в тому місці все, що залишилось для парку, це асфальтована дорога!

Такого допускати не можна, адже що ми залишимо після себе? Де будуть гуляти наші діти, коли мешканці новозбудованої 16-и поверхівки вирішать загородити свою територію парканом? Куди будуть дивитися мешканці багатоквартирних будинків на вул. Білецька, на парк і озеро чи на вікна ЖК?

Як ви можливо чули, недавно відбулися громадські слухання стосовно змін в генеральний план міста та план зонування території завдяки яким і будуть затверджені фактичні дозволи на будівництво в парку.

Ці громадські слухання супроводжувалися багатьма скандалами і порушеннями, серед яких заборона фотовідеофіксації графічних і текстових матеріалів, а також недотримання графіків правил ознайомлення з цими матеріалами. Все це, а основне військові дії у нашій країні не дали змоги багатьом бажаючим хоча б ознайомитися з запропонованими змінами і в результаті висловити свою думку.

Але основне, що вам потрібно знати про громадські слухання організовані в такій ситуації, це те, що на них прийшло близько 60 людей, а до кінцевого голосування залишилось всього 16! Тобто долю і майбутній вигляд Тернополя вирішувало 16 людей! Тому, було прийнято рішення створити дану петицію, щоб захистити хоча б парк Шевченка поки це ще є можливо.

Якщо коротко, то петиція передбачає приведення території парку Шевченка до початкової площі в 22 гектари, шляхом зворотнього включення певних земельних ділянок до меж території парку Шевченка, а також визначення статусу цих земель, для рекреаційного призначення, щоб унеможливити будь-яке будівництво на цих землях окрім об’єктів рекреації. Також пропонується заморозити до наступного часу змін в генеральний план міста будь-які дії з цими земельними ділянками.

Після їх повернення в межі парку розглянути можливість озеленення і створити додаткові об’єкти рекреації (прогулянкові зони, зони для вигоду собак, дитячі майданчики тощо) на тих ділянках, що на даний момент покриті твердим покриттям і використовуються, як автостоянки.

Яка ефективність такої петиції?

Так, ніхто не плекає ілюзій, що петиція, як засіб сама по собі малоефективна і може бути просто проігнорована місцевою владою.

То чому її потрібно підписати?

Тому, що після нашої перемоги, коли громадянські права та права держорганів на різного роду перевірки будуть відновлені в повній мірі, це буде ще одним доказом того, що кількість голосів, які проти таких змін була і є в рази більшою, а ніж кількість тих людей, що змогли прийти на громадські слухання! Це буде ще один вагомий аргумент, якщо місцева влада таки наважиться забудувати парк!

Звичайно, ви можете знайти 100 причин для пояснення чому ця ідея неефективна, що це нічого не дасть, що ми так нічого не вирішимо і тд, а можете просто витратити 5 хвилин свого часу і проголосувати, безкоштовно зробивши добру справу! Бо можливо колись побачивши в парку 16-и поверхівку ви себе запитаєте, ну чому в нас все так відбувається? А потім згадаєте, що не захотіли потратити 5 хвилин, щоб цьому запобігти.

Не будьте байдужими, бо маленькими кроками робляться великі зміни!🌳🌳🌳

@всіх

Посилання на петицію:

https://petition.e-dem.ua/ternopil/Petition/View/1425