У центрі Чорткова знайшли кімнату під землею. Там стоять старі металеві ліжка з ковдрами

У Чорткові на вулиці Ринок, уздовж якої розмістився ряд нових магазинчиків, працівники водоканалу випадково натрапили на загадкову кімнату під землею.

В часі проведення робіт ремонтники натрапили на невелику порожнину. Дібратися туди вони не змогли, тож скористалися спеціальною мікрокамерою для зйомки. Як виявилося, втрапили в підземелля – чи то кімната, чи то підвал, де знаходяться старі залізні ліжка (та ще й – з ковдрами) і металеві ящики…



Власники деяких магазинів цієї вулиці розповідали, що при реконструкції приміщень натрапляли на якісь підземні ходи, підвали, та не надавши цьому розголосу, просто їх замуровували або ставили підпірні перегородки.

Фото Анатолія Петльованого та з сайту Чортківської міської ради

Джерело: Чортків City

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