Обрав шлях відваги, – Тернопільщина втратила захисника Ростислава Кецка

Біль, який не висловити словами…

Сьогодні наші серця розриваються від болю. Шкільна родина тернопільської школи №14 отримала звістку, в яку неможливо повірити і з якою неможливо змиритися. Захищаючи Україну, загинув наш випускник — Ростислав Кецко, йдеться на сторінці навчального закладу .

Здається, ще вчора він сидів за шкільною партою, відповідав біля дошки, сміявся з друзями на перервах та мріяв про велике життя після випускного. Сьогодні він повертається додому «на щиті», ставши частиною небесного воїнства.

Ростислав обрав шлях відваги. Він став на захист кожного з нас, віддавши за нашу свободу найцінніше — свою молодість і своє майбутнє.