Обрав шлях відваги, – Тернопільщина втратила захисника Ростислава Кецка
Біль, який не висловити словами…
Сьогодні наші серця розриваються від болю. Шкільна родина тернопільської школи №14 отримала звістку, в яку неможливо повірити і з якою неможливо змиритися. Захищаючи Україну, загинув наш випускник — Ростислав Кецко, йдеться на сторінці навчального закладу.
Здається, ще вчора він сидів за шкільною партою, відповідав біля дошки, сміявся з друзями на перервах та мріяв про велике життя після випускного. Сьогодні він повертається додому «на щиті», ставши частиною небесного воїнства.
Ростислав обрав шлях відваги. Він став на захист кожного з нас, віддавши за нашу свободу найцінніше — свою молодість і своє майбутнє.
Висловлюємо найщиріші співчуття родині.
Ваше горе — це наше спільне горе.
Весь колектив школи, учні та батьки сумують разом з вами.