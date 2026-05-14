00:48 | 15.05.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Пантеон Героїв 

Обрав шлях відваги, – Тернопільщина втратила захисника Ростислава Кецка

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
 

Біль, який не висловити словами…

Сьогодні наші серця розриваються від болю. Шкільна родина тернопільської школи №14 отримала звістку, в яку неможливо повірити і з якою неможливо змиритися. Захищаючи Україну, загинув наш випускник — Ростислав Кецко, йдеться на сторінці навчального закладу.
Здається, ще вчора він сидів за шкільною партою, відповідав біля дошки, сміявся з друзями на перервах та мріяв про велике життя після випускного. Сьогодні він повертається додому «на щиті», ставши частиною небесного воїнства.
Ростислав обрав шлях відваги. Він став на захист кожного з нас, віддавши за нашу свободу найцінніше — свою молодість і своє майбутнє.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині.

Ваше горе — це наше спільне горе.

Весь колектив школи, учні та батьки сумують разом з вами.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *