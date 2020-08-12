Збаразькі депутати вирішили доплатити медикам, які лікували хворих на коронавірус

Депутати Збаразької районної ради зібралися сьогодні на чергове засідання сесії.

На порядку денному ключовими були питання галузей освіти та медицини, а також проект рішення про внесення змін до районного бюджету.

Про це повідомила голова Збаразької районної ради Світлана Боднар.

Після напруженої дискусії, досягнуто консенсусу в частині розподілу коштів, – зазначила Світлана Боднар. – Зокрема, спрямовано кошти на виплату надбавки до зарплати медикам, які лікували хворих на коронавірус, виплату зарплати державним службовцям апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, оплату послуг медичного огляду для працівників освіти району, а також спрямовано кошти на поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.