14:30 | 12.08.2020
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Збаразькі депутати вирішили доплатити медикам, які лікували хворих на коронавірус

Irena 0 Views Прокоментуй!

Депутати Збаразької районної ради зібралися сьогодні на чергове засідання сесії.

На порядку денному ключовими були питання галузей освіти та медицини, а також проект рішення про внесення змін до районного бюджету.

Про це повідомила голова Збаразької районної ради Світлана Боднар.

  • Після напруженої дискусії, досягнуто консенсусу в частині розподілу коштів, – зазначила Світлана Боднар. – Зокрема, спрямовано кошти на виплату надбавки до зарплати медикам, які лікували хворих на коронавірус, виплату зарплати державним службовцям апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, оплату послуг медичного огляду для працівників освіти району, а також спрямовано кошти на поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.

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