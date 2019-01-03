Кому роботу? У Вишнівецькій ОТГ є вакансія

У Вишнівецьку об’єднану територіальну громаду потрібен провідний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради🔥

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради (провідний спеціаліст – 1 штатнa одиниця).

▶️Вимоги до кандидата:

✅повна вища освіта відповідного спрямування,

✅стаж роботи не менше трьох років,

✅базові навички володіння комп’ютерною технікою,

✅ ведення документації з використанням сучасних інформаційних технологій,

✅ володіння державною мовою,

✅ здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

▶️Перелік документів, які повинен надати кандидат:

✅ заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;

✅заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

✅дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

✅ копії документів про освіту;

✅ копію документа, який посвідчує особу;

✅копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

✅ декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.

✔️Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

📆Дата початку прийому документів: 0️⃣2️⃣ січня 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ року.

✔️Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу на поштову (вулиця Грушевського, 6, смт. Вишнівець, Збаразький р-н, Тернопільська область, Україна, 47313) та електронну (v-viddil.okms@ukr.net) адреси відділу освіти, культури, молоді та спорту Вишнівецької селищної ради до 17 год. 00 хв. 3️⃣1️⃣січня 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣ року.

☎️Довідки за телефоном: (03550) 3-12-61.