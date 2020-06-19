У Тернополі спортсмени та їхні уболівальники здали кров для хворих людей

На Тернопільщині долучилися до благодійної акції “Перемога у нас в крові”, яка стартувала в Україні 12 червня. ЇЇ організували з ініціативи Товариства Червоного Хреста України і Міністерства молоді та спорту України. Спортсмени та їхні уболівальники здають кров для хворих людей. Повідомили в обласній організації ТЧХ.

З 8.30 до 13.00 у Тернополі в обласній станції переливання крові учасники акції здавали кров. Після цього кожен, хто це зробив, публікував у соцмережі своє фото або відео з хештегом # перемогаунасвкрові та передавав виклик іншим людям та організаціям, згадавши їх у своїй публікації.

Голова обласної організації товариства Червоного Хреста Олександра Бригадир каже, що акцію також організували, щоб поінформувати жителів області про те, наскільки важливим є донорство.

Старша сестра медична Ольга Римар розповіла, що вже зареєтрували 21 людину, яка хоче здати кров і долучитися до акції. З них 6 спортсменів. Після реєстрації донора обстежують лікарі, далі він здає кров. Лікар-трансфузіолог Віталій Яременко каже, що в одного донора беруть 450 мл крові. Процедура триває 5-10 хв. Тренер з відсерфінгу Олексій Нижегородов вдруге здає кров: “Зараз такий період, що не дуже є змагання. Маю час для благої мети. Нема страху, навпаки є відчуття, що це комусь стане в пригоді”.