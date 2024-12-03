У Заліщиках на пішохідному переході під колеса авто потрапив малолітній

Про травмованого дванадцятирічного хлопчика надійшла інформація на спецлінію Заліщицького відділення поліції 2 грудня близько 9 ранку. Додзвонювач повідомив, що в місті трапилася дорожньо-транспортна пригода.

На місце пригоди виїжджали правоохоронці. У ході перевірки стало відомо, що житель Чернівецької області, керуючи автомобілем Hyundai Tucson збив дитину. У момент автопригоди потерпілий знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Малолітнього доправили до лікарні, але після надання меддопомоги його відпустили додому.

Водій попередньо тверезий, але у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство.