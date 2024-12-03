Отриману 1000 гривень через “Укрпошту” можна буде витратити лише там же
З 4 грудня оформити “тисячу Зеленського” можна буде через “Укрпошту” – безпосередньо у відділенні або через листоношу.
Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.
Водночас, якщо оформити тисячу гривень в “Укрпошті”, витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.
Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку.
Крім цього, 1000 гривень від держави можна віддати на благодійність. Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де “немає онлайну” така можливість не передбачена.
Спрямувати кошти можна на спільний фонд “Укрпошти” з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.