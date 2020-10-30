У Заліщиках намагаються розсадити пагони унікального дерева

За переказами, у казахському Мангишлаку, де відбував заслання Шевченко, солдатів били шпіцрутенами – це товстий прут з вербової лози, який замочували в сольовому розчині.

Солдат, що провинився, проходив крізь стрій, і його почергово всі били цими різками. Сіль роз’їдала рани і завдавала додаткового болю. Не раз крізь такий стрій проводили і Шевченка. Та одного разу, коли йшов черговий солдат, Кобзар не покорився і відмовився бити бранця. Замість того він встромив вербову різку в землю. Хоч ґрунти в Мангишлаку неродючі, верба проросла.

Вона стала символом свободи та непокори. Пагони з цього дерева привіз в Україну Р. Лубківський. Один з них він дав жителю Заліщиків Л. Бесарабі, який посадив вербичку біля пам’ятника Кобзарю та виплекав її.