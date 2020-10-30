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Бережанський інтернат купив найдорожчу моркву 

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Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат (Тернопільська обл.) у жовтні тричі замовляв приватним підприємцям моркву по 15 грн. за кг. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

12 жовтня будинок-інтернат без конкуренції купив у ФОП Кондратенко Н.І. 400 кг моркви, у ФОП Дзюбата Я.В. – 126 кг, а 8 жовтня – 46 кг моркви у ФОП Наконечна О.М. Кожного разу – по 15 грн. за кг.

Це найвища ціна на моркву, яку «Наші гроші» знайшли в системі «Прозорро» у закупівлях по всій Україні у жовтні 2020 р. (всі дані «Закупівлі моркви у жовтні 2020 року»).

У жовтні середня ціна купівлі моркви через «Прозорро» склала 8,47 грн. за один кг. У магазинах моркву можна придбати за 7-9 грн. за кг.

Найдешевше моркву замовила військова частина 9938 Державної прикордонної служби України Луганський прикордонний загін – у ФОП Третяков Олександр Олександрович по 2,83 за кг.

Топ-5 найдорожчих контрактів по моркві у жовтні 2020 року.   

ЗамовникПереможецьЦіна за 1 кг
Бережанський психоневрологічний будинок-інтернатФОП Кондратенко Н.І.

ФОП Дзюбата Я.В.

ФОП Наконечна О.М.

15,00 грн.
Бахмутський психоневрологічний інтернат

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ТОВ «Лібра-груп»14,50 грн.
КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області»

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ФОП Мельник Любов Володимирівна

 

13,50 грн.
КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міськради Львівської обл.

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ФОП Пуківська Діана Мирославівна

 

13,50 грн.
КЗ «Поливанівський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської облради»

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ТОВ «Придніпровська перлина»

 

13,02 грн.

 

 

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