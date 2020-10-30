Бережанський інтернат купив найдорожчу моркву
Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат (Тернопільська обл.) у жовтні тричі замовляв приватним підприємцям моркву по 15 грн. за кг. Про це повідомляється в системі «Прозорро».
12 жовтня будинок-інтернат без конкуренції купив у ФОП Кондратенко Н.І. 400 кг моркви, у ФОП Дзюбата Я.В. – 126 кг, а 8 жовтня – 46 кг моркви у ФОП Наконечна О.М. Кожного разу – по 15 грн. за кг.
Це найвища ціна на моркву, яку «Наші гроші» знайшли в системі «Прозорро» у закупівлях по всій Україні у жовтні 2020 р. (всі дані «Закупівлі моркви у жовтні 2020 року»).
У жовтні середня ціна купівлі моркви через «Прозорро» склала 8,47 грн. за один кг. У магазинах моркву можна придбати за 7-9 грн. за кг.
Найдешевше моркву замовила військова частина 9938 Державної прикордонної служби України Луганський прикордонний загін – у ФОП Третяков Олександр Олександрович по 2,83 за кг.
Топ-5 найдорожчих контрактів по моркві у жовтні 2020 року.
|Замовник
|Переможець
|Ціна за 1 кг
|Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат
|ФОП Кондратенко Н.І.
ФОП Дзюбата Я.В.
ФОП Наконечна О.М.
|15,00 грн.
|Бахмутський психоневрологічний інтернат
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|ТОВ «Лібра-груп»
|14,50 грн.
|КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області»
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|ФОП Мельник Любов Володимирівна
|13,50 грн.
|КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міськради Львівської обл.
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|ФОП Пуківська Діана Мирославівна
|13,50 грн.
|КЗ «Поливанівський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської облради»
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|ТОВ «Придніпровська перлина»
|13,02 грн.