Бережанський інтернат купив найдорожчу моркву 

Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат (Тернопільська обл.) у жовтні тричі замовляв приватним підприємцям моркву по 15 грн. за кг. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

12 жовтня будинок-інтернат без конкуренції купив у ФОП Кондратенко Н.І. 400 кг моркви, у ФОП Дзюбата Я.В. – 126 кг, а 8 жовтня – 46 кг моркви у ФОП Наконечна О.М. Кожного разу – по 15 грн. за кг.

Це найвища ціна на моркву, яку «Наші гроші» знайшли в системі «Прозорро» у закупівлях по всій Україні у жовтні 2020 р. (всі дані «Закупівлі моркви у жовтні 2020 року»).

У жовтні середня ціна купівлі моркви через «Прозорро» склала 8,47 грн. за один кг. У магазинах моркву можна придбати за 7-9 грн. за кг.

Найдешевше моркву замовила військова частина 9938 Державної прикордонної служби України Луганський прикордонний загін – у ФОП Третяков Олександр Олександрович по 2,83 за кг.

Топ-5 найдорожчих контрактів по моркві у жовтні 2020 року.

Замовник Переможець Ціна за 1 кг Бережанський психоневрологічний будинок-інтернат ФОП Кондратенко Н.І. ФОП Дзюбата Я.В. ФОП Наконечна О.М. 15,00 грн. Бахмутський психоневрологічний інтернат UA-2020-09-04-001194-a-c1 ТОВ «Лібра-груп» 14,50 грн. КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської міської ради Дніпропетровської області» UA-2020-10-05-006891-a-a1 ФОП Мельник Любов Володимирівна 13,50 грн. КНП «Стебницька міська лікарня» Дрогобицької міськради Львівської обл. UA-2020-10-07-000720-a-a1 ФОП Пуківська Діана Мирославівна 13,50 грн. КЗ «Поливанівський психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської облради» UA-2020-09-18-006734-a-a1 ТОВ «Придніпровська перлина» 13,02 грн.