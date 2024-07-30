На Тернопільщині шукають продавців. Є більше сотні вакансій

З початку 2024 року роботодавці Тернопільщини звернулися до обласного центру зайнятості за допомогою в укомплектуванні 801 вакансії продавців (продовольчих та непродовольчих товарів, продавців-консультантів, касирів торговельного залу, товарознавців, менеджерів (управителів) в оптовій та роздрібній торгівлі).

На 24.07.2024 є 111 вільних робочих місць у сфері торгівлі, з них найбільше для продавців. Ця професія увійшла в топ 5 вакансій по області. З них, найбільше у роздрібній торгівлі (переважно це продаж продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів в магазинах). Зарплата – 10-12 тис. гривень, але і є вакансії продавця-консультанта на 15 і 20 тис. грн.

Зокрема, в ТзОВ “ТЕРКО АВТО” продавець-консультант з реалізації автозапчастин в автосалоні та продавець-консультант на касі в мережі магазинів АТБ зароблятимуть по 15 тис. грн.

По 12 тис. грн пропонують зарплату продавцям в мережі магазинів ТОВ “СМ МАРКЕТ” у ТОВ”РУШ”

Якщо у Вас немає відповідної професії , то за направленням служби зайнятості професії продавця продовольчих (непродовольчих) товарів, продавця (з лотка на ринку), касира торговельного залу можна здобути в Івано-Франківському, Львівському, Полтавському, Одеському, Рівненському центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Професійне навчання можливе з використанням дистанційних технологій.

Також деякі категорії громадян можуть отримати ваучер на навчання до 30 тис.280 грн. за професіями продавець продовольчих товарів, продавець непродовольчих товарів та за напрямками «Підприємництво та торгівля», «Маркетинг».