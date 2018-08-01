У Зарваниці готуються до відкриття унікальної культової споруди — «Українського Єрусалиму»

27-28 серпня відбудеться проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». Особливою подією паломництва 27 серпня буде освячення «Українського Єрусалиму» – копії комплексу споруд Святої землі, зокрема Гробу Господнього.

В освяченні візьмуть участь блаженніший Святослав та кустодій (хранитель, страж) Святої Землі о. Фраческо Паттон, ЧБМ. Він привезе камінь із Гробу Господнього, який вмонтують в копію споруди у Зарваниці.

Освячення розпочнеться о 15.00. Після зустріч блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, розпочнеться Молебень до Пресвятої Богородиці (собор Зарваницької Матері Божої). Відтак Процесійний похід від собору та освячення копії Гробу Господнього.

До слова, Кустодія Святої Землі або Захист Святої Землі є однією з провінцій чернечого ордену францисканців (братів менших). Кустодія має завдання зберігати і доглядати святині, які знаходяться в Святій Землі, зокрема в Ізраїлі, Палестинській автономії, Йорданії, Сирії, Лівані, Єгипті, Кіпрі, а також здійснює пастирське піклування над католиками і обслуговування паломників.

Прес-служба архиєпархії