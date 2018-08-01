Тарас Юрик: розбудовуючи інфраструктуру – закладаємо надійний фундамент розвитку країни

Народний депутат України Тарас Юрик в рамках робочого візиту відвідав у Зборівському районі об’єкти соціальної інфраструктури, оглянув хід виконання проектів, які реалізовуються за кошти державної субвенції.

На території Мшанецької сільської ради втілюються три проекти. Один з них – це реконструкція приміщення загальноосвітньої школи І ст., що в селі Дітківці, у дошкільний навчальний заклад. На цей проект за поданням народного депутата України Тараса Юрика Кабінет Міністрів виділив майже півтора мільйона гривень.

– Це буде перший садочок у Дітківцях. Діти зможуть ходити також зі с. Мшанець, Хомівка та інших населених пунктів. У цьому приміщенні в рамках робіт поміняють старі вікна і двері на металопластикові, відремонтують фасад і дах, також проведуть електричне опалення. Садочок розрахований на 24 ліжко-місця. Рішення щодо організації на базі школи дитсадка прийняла громада с. Дітківці на зборах. Відтак діти вчитимуться у Мшанецькій школі, де є всі належні умови – сучасний спортивний зал, їдальня, комп’ютерні класи, – розповідає голова Мшанецької сільської ради Андрій Дядьо.

У Мшанецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів провели капітальний ремонт майстерні. На ці роботи за поданням народного депутата Тараса Юрика було виділено 153 тисячі гривень із фонду соціально-економічного розвитку.

– У нашій школі з 1-го вересня буде 130 дітей. У майстерні проходять заняття з трудового навчання і гурткової роботи. Це приміщення було побудоване у 50-их роках. Відповідно дах був у дуже поганому стані. Здійснили також ремонт підвісної стелі, – розповідає директор Мшанецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Василь Роган.

У рамках робочого візиту народний депутат Тарас Юрик відвідав також інші об’єкти соціальної інфраструктури. Капітальний ремонт триває у клубі села Дітківці. На реконструкцію приміщення за поданням Тараса Юрика було виділено 450 тисяч гривень.

– Дах дуже протікав, треба було невідкладно почати ремонтні роботи. Дуже вдячна людям, які підтримують і сприяють щодо збереження нашого закладу. У цьому приміщенні і біля нього проводяться усі культурні заходи. Я очолила клуб в 1992 році. У залі до цього часу не було здійснено капітального ремонту, відповідно він у дуже поганому стані. Ремонтні роботи плануємо завершити до початку Дітковецького етно-мистецького фестивалю, який проводимо 1-2 вересня. У нашому селі збираються майстри з різних областей, аматорські колективи. Запрошуємо усіх на мистецьке свято, – каже завідувач клубу села Дітківці Світлана Буярська.

Як наголошує народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик, Зборівський район є хорошим приладом втілення масштабних інфраструктурних проектів в області.

«Результат можливий тоді, коли працює спільна команда. Тому особливо хочу подякувати за допомогу в організації цих проектів, в першу чергу нашому земляку Першому Віце-прем’єр-міністру Степану Кубіву та всьому українському уряду. Втілення масштабних проектів охоплює галузі освіти, культури, медицини, спорту. Інфраструктура – це фундамент розвитку країни. Тому докладаємо максимальних зусиль щодо її розбудови. Тривають капітальні та поточні ремонти, поліпшується матеріально-технічна база шкіл, лікарень, проводиться реконструкція амбулаторій, закладів культури, встановлюються сучасні спортивні майданчики. Ми будуємо надійний фундамент, який дає впевненість у світлому завтрашньому дні України», – зазначає Тарас Юрик.