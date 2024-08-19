У Монастириськах на Тернопільщині запалили “Ватру нескорених”, яку приурочили до 80-х роковин з початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Підляшшя та Любачівщини.

Пропам’ятний захід відбувся на території Ватряного поля музейного комплексу “Лемківське село”.

Під час богослужіння, яке очолив єпископ Бучацький УГКЦ владика Дмитро Григорак, присутні молилися за перемогу України, за її захисників і за тих українців, які стали жертвами репресій та депортацій в минулому столітті.

Вслід за словами молитви до неба злітали іскри від запаленої Ватри нескорених.

Ще однією родзинкою програми стала презентація рукопису лемківського дослідника, етнографа Петра Козубського “Моя рідна Лемківщина” та благодійні концерт і аукціон на потреби 36 окремої бригади морської піхоти імені Михайла Білінського.

Під час концертної програми на Ватряному полі діяла виставка виробів майстрів народної творчості, транслювалися фільми на лемківську тематику, проходило частування традиційними лемківськими стравами.

“Ми повинні зберегти пам’ять про славні та трагічні сторінки української історії. Цю пам’ять маємо передати нащадкам. Бо за її збереження, за нашу культуру, мову, державу нині борються українські захисники – нескорені, сильні, відважні”, – каже директор департаменту культури та туризму Світлана Байталюк.

Фото: Суспільне Тернопіль