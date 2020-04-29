16:00 | 29.04.2020
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У Зарваниці висадили… символ вічної надії

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Цього року через епідемію коронавірусу  по-особливому переживається зустріч з Воскреслим Спасителем. Залишаючись у своїх домівках протягом усіх свят, кожен з нас відчув велику потребу в живому спілкуванні, спільній молитві та  можливості відвідати Божий храм. Але для християн в часи випробувань головною чеснотою є надія на Боже милосердя, сподівання, що тривога, смуток минуть і настане безмежна радість для кожного.

Будучи одним з найбільших відпустових місць, Марійський духовний центр «Зарваниця» особливо відчуває наслідки карантинних обмежень через відсутність паломників. Але сповнені надії на Господа продовжує готуватись до зустрічі з прочанами.

27 квітня а площі Марійського духовного центру було висаджено квіти, як символ вічної надії.  З великим сподіванням на краще небайдужі люди висаджували ці, ще не дуже міцні рослини, вкладаючи у працю свою старанність і ніжність, – повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

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