Погода на Тернопільщині: у найближчі дні буде “кімнатна температура” і грози

У четвер та п’ятницю на великій частині території України буде тепло, лише на заході, а 1 травня і на півночі денна температура трохи знизиться.

Джерело: Укргідрометцентр

Атмосферні фронти, що переміщаються із Західної Європи, принесуть дощі в більшість областей, крім південного сходу.

У четвер, 30 квітня, в Тернопільській області очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 6-11°, а вдень 15-20°.

У Тернополі вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 21-23°.