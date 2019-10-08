У Завраниці художники написали 12 портретів гетьманів та духовних осіб

6 жовтня в Марійському духовному центрі «Зарваниця» завершився VI Всеукраїнський образотворчий пленер, у якому взяли участь митці з різних куточків України. Протягом трьох тижнів художники написали 12 портретів гетьманів, історичних діячів та духовних осіб, які зробили вагомий внесок в українське державотворення, – повідомляє прес-служба Марійського духовного центру.

У малій базиліці Зарваницької Матері Божої відбулася урочиста Божественна Літургія, яку відслужив адміністратор малої базиліки о. м. Дмитро Квич. Після Літургії о. Дмитро від імені архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) висловив щиру подяку митцям за жертовність, нелегку працю й служіння та вручив подячні грамоти з нагоди проведення VI Всеукраїнського мистецького пленеру. Опісля на подіумі перед малою базилікою відбулося освячення усіх творів мистецтва.

Нагадаємо, що головною метою такого заходу є відкриття у майбутньому галереї сакрального мистецтва імені митрополита Андрея Шептицького. На цей час картини, над якими працювали митці, розміщені у адміністративній будівлі МДЦ «Зарваниця».