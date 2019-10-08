У Тернополі висадять японську вербу

На Майдані Волі у Тернополі оновлять зелені насадження. Там висадять нові декоративні дерева – червонолисті клени та верби “Матсудана”.

Напередодні тут було видалено аварійні та сухостійні насадження, а також старі верби із стовбурною гниллю.

Як інформує “Тернопіль житлово-комунальний”, видалення старих дерев проводилося з метою попередження аварійних ситуацій, а також оновлення видового складу існуючих насаджень.

– Японська верба “Матсудана” виділяється особливою красою. Вона привертає увагу звивистими гілками, закрученими в спіралі, і згорнутими листочками сріблясто-оливкового кольору, – розповідають в управлінні ЖКГ. – Така декоративність досягається не якимись спеціальними прийомами – це результат генетичної особливості: у міру зростання потовщення гілок і стовбурів у цієї верби йде нерівномірно.

Ще одна особливість верби “Матсудана” – листя, колір якого змінюється у залежності від пори року.