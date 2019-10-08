Тернополяни беруть участь у флешмобі “7 фактів про слова, які я люблю”

У соціальній мережі Facebook поширили новий флешмоб “7 фактів про слова, які я люблю”.

До флешмобу приєдналася вчитель англійської мови у Тернопільській ЗОШ №28 Lyudmyla Kazmiruk. Відповідно до умов флешмобу, Людмила Володимирівна обрала улюблених сім слів на літеру “В”.

“Беру участь у флеш-мобі #7фактів про слова, які я люблю, – пише Lyudmyla Kazmiruk. – Мені дісталася буква «В». Ну що ж, поїхали.

1. В – Володимир. Так звуть мого тата і я, відповідно, Володимирівна. Людмила Володимирівна. Люблю це поєднання😊 Від тата я взяла багато. І, наразі, він єдиний, хто у мене залишився ..

2. В – Вчителька. Ще в першому класі я гралася з ляльками у вчительку – писала їм приклади і речення для розбору. Свідомо і впевнено обрала цю професію. Колись згодом хтось сказав мені, що вона у мене в генах. І ще багато років я мріяла про школу. А тепер я там працюю 😊

3. В – Весна. Люблю всі пори року, але весняний квітень подарував мені моїх двох донечок. Люблю весняне сонце, квіти і зелену травичку! 4. В – Веселка. Вона різнокольрова і з’являється після дощу. В природі все як у житті. 5. В – Вікно. Символ чогось нового і світлого. Гарно дивитися крізь вікно на дощ. Особливо, крізь велике ) Згідно вчення Фен-шуй, чисте вікно є необхідним для проникнення в дім позитивної та світлої енергії. Чисте вікно – це естетично. У мене їх 11, тому мінімум тричі на рік роботи вистачає 😌 6. В – Вишивка. Моя бабуся дуже її любила, вишивала багато, кожної зими. Після неї залишилися подушечки, серветки, навіть штори були. Вона і мені привила цю любов, але я, нажаль, хронічно часу не знаходжу 😕 7. В – Вона. Жінка. Мені подобається, що я саме Вона, а не Він. Що я мама, дружина, Берегиня. Що я фарбую вії, ношу сукні і мрію про обновки. Люблю, коли мені дарують квіти і роблять компліменти. Люблю знімати стрес шопінгом чи кавою з солоденьким. А потім брати себе в руки, починати бігати і качати прес, щоб здивувати оточуючих своїм віком 😜 Вона – це лабіринт чи загадка, чарівна квітка або дика кішка. І дуже часто все в одній особі”.