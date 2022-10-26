У Збаражі горіла трансформаторнапідстанція

25 жовтня о 18:57 у м. Збараж на вул. Залізничній виникла пожежа масляного вимикача в головному розподільчому устаткуванні трансформаторної підстанції ТП-110/35/10 кВ «Збараж», що належить Збаразькому РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго».

Внаслідок пожежі вогнем знищено масляний вимикач площею 4 м кв., пошкоджено трансформаторну підстанцію на площі 9 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. На місце пожежі залучалися працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано будівлю трансформаторної підстанції.

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