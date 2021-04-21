У Зборові батьки учнів вимагали відновити опалення у школах. За словами члена ініціативної групи батьків Мирослава Галайка, там зібралися майже 30 людей. Як розповів керівник міського управління освіти Михайло Бігус, від сьогодні учні 22 шкіл, які є в громаді, навчаються дистанційно. Таке рішення, за його словами, прийняли вчора. Чоловік каже, це зробили, бо в навчальних закладах холодно, а відновити опалення не можуть.

У Зборові в школі навчаються понад 500 дітей. Про це розповіла вчителька початкових класів Наталія Микитів. За її словами, від сьогодні вони навчаються дистанційно. Жінка каже, що вчора в класах температура повітря не перевищувала 10 градусів:

“Коли прийшли до школи, то температура була не краща, як зараз. Зранку була нижча на 2-3 градуси. Діти не скидали верхній одяг. Було холодно”.

Артем Щирбань навчається у 4 класі Зборівської школи і відвідує там групу продовженого дня.

“Я не залишався на групі, бо мені було холодно, пішов додому”, – каже Щирбань.

Біля приміщення Зборівської міської ради зібралися близько 30 батьків учнів. Мирослав Галайко розповів, хочуть, щоб у школах відновили опалення:

“Батьки хочуть, щоб нормально діти навчалися в школі. Вони ж не можуть так сидіти”.

Галина Ніколишин – мама двох дітей. Жінка каже, що вони навчаються у Зборівській школі:

“В мене дитина має проблеми зі здоров’ям. Відправити її в холодну школу я не можу, бо буду сидіти вдома і лікувати. Коли я ходжу на роботу, я не можу її вдома вчити. Мені потрібна школа, яка опалюється, щоб дитина отримувала повноцінне нормальне навчання”.

Начальник управління освіти Зборівської міської ради Михайло Бігус каже, відновити опалення у школах громади не зможуть:

“Відновити повноцінно опалення в тому варіанті, як хочуть батьки, не можливо. Кочегари звільнені, а опалювальний сезон завершився. Його технологічно відновити зараз нереально. Школа буде працювати дистанційно, поки буде ще холодно і температурні умови не відповідатимуть режиму”.

Заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич розповідає, про те, що у Зборівській громаді переходять на дистанційне навчання через низьку температуру в приміщеннях їм не повідомляли:

“Якщо холодно, то треба подумати територіальному органу самоуправління, щоб не було холодно в класах, не виключати опалення, не закінчувати опалювальний сезон, щоб навчання в школах було комфортним. Але знову ж таки ці питання обслуговування закладу освіти приймають органи місцевого самоврядування”.

На сьогодні дистанційно навчаються учні 22 шкіл області. 10 з них в Гусятинській громаді, 7 – у Козівській, 4 – у Купчинецькій та 1 у Великодедеркальській територіальній громаді. Розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. Рішення про це громади прийняли через ріст захворюваності на коронавірус.

Суспільне